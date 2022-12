Français Langue Étrangère (FLE) – 2ème session / Tests obligatoires pour les cours en journée Université Ouverte de Versailles, 30 janvier 2023, Versailles.

Français Langue Étrangère (FLE) – 2ème session / Tests obligatoires pour les cours en journée Lundi 30 janvier 2023, 09h30 Université Ouverte de Versailles

Tarif: 663.50 € – Niveau requis : A2.1

Cours Français Langue Étrangère (FLE) – 2ème session / TESTS OBLIGATOIRES AVANT INSCRIPTION

Université Ouverte de Versailles 6, impasse des Gendarmes – entrée B – 78000 Versailles Chantiers Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

Les cours de Français Langue Étrangère (FLE) s’adressent à toute personne dont le français n’est pas la langue maternelle et désirant mieux la maîtriser.

Un niveau d’études secondaires (niveau Baccalauréat) est exigé pour toute inscription en cours de FLE.

Pour toute inscription, un test écrit et oral est obligatoire afin de déterminer votre niveau.

Niveau requis : A2.1

Pour plus de détails, rendez-vous sur le site internet de l’Université Ouverte.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-30T09:30:00+01:00

2023-01-30T12:30:00+01:00