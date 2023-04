Dialogue citoyen transnational Université Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Dialogue citoyen transnational Université Lyon, 25 mai 2023, Lyon. Dialogue citoyen transnational 25 et 26 mai Université Lyon Gratuit sur inscription L’ambition de ces journées d’échange est de mettre en valeur et innover sur les formats de nos coopérations autour de la citoyenneté européenne. Faisons vivre nos valeurs européennes à travers nos projets locaux ! Jeudi 25 mai 2023 (13h30 à 18h – Université de Lyon, 92 rue Pasteur 69007 Lyon) : Temps de réflexion sur « Les valeurs de l’Union européenne : ce qui donne sens à nos coopérations sur le territoire » avec l’expertise de représentants de la Commission européenne, du Parlement européen et d’universitaires spécialisés ; Temps d’échanges sur “la citoyenneté européenne vécue dans nos territoires” avec l’expertise des réseaux labélisés Union européenne du territoire. Jeudi 25 mai 2023 (18h à 22h – Cinéma Comoedia, 13 Avenue Berthelot, 69007 Lyon) : Cinéma Débat autour du film Sans filtre, nominé pour le Prix Lux du public (séance offerte par le Parlement européen). Vendredi 26 mai 2023 (9h à 13h – Université de Lyon, 92 rue Pasteur 69007 Lyon) : Présentation sur les « Politiques et programmes européens : traductions sur le terrain » (Erasmus + et CERV) Ateliers « Construisons nos coopérations de demain » sur les grands enjeux européens 2023 – pacte Vert, année européenne compétences et numérique… : Coopération avec la jeunesse : dans les quartiers Politiques de la Ville / Conseils municipaux des enfants/jeunes, association d’éducation populaire… avec un grand témoin local. Coopération avec les collectifs citoyens : conseils de quartiers / conseil de développement, … avec un grand témoin local. Coopération avec les collectivités territoriales : service Relations internationales, comités de jumelages, scolaires… avec un grand témoin local. Université Lyon 92 rue Pasteur, 69007 Lyon 69007 La Guillotière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-des-europeens-lyon/evenements/dialogue-citoyen »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-25T13:30:00+02:00 – 2023-05-25T18:00:00+02:00

2023-05-26T09:00:00+02:00 – 2023-05-26T13:00:00+02:00 Dialogue Joli Mois de l’Europe

