Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 handicap moteur mi Université lumière lyon 2 campus porte des alpes 5 avenue Pierre Mendès Bron Bron 69500 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Marylène Possamai (professeure des universités, CIHAM), Nicolas Mazel (doctorant, CIHAM) et Davide Aruta (doctorant, CIHAM), vous proposent de regarder de plus près les textes médiévaux écrits en français. Venez naviguer sur les numérisations de manuscrits du Roman de la Rose, de La Chanson de Roland ou encore de Tristan et Iseult ! L’atelier vous permettra de transcrire quelques vers d’une œuvre médiévale, et nos intervenants vous expliqueront les apports des humanités numériques et de l’intelligence artificielle dans la lecture de textes français anciens.

