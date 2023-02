Atelier “Les mots migrateurs dans le français médiéval, moderne et contemporain” Université Lumière Lyon 2 Campus Berges du Rhône Lyon Catégorie d’Évènement: Métropole de Lyon

Atelier "Les mots migrateurs dans le français médiéval, moderne et contemporain" 
Mardi 21 mars, 12h00 
Université Lumière Lyon 2 Campus Berges du Rhône, Lyon

Entrée libre, inscription conseillée

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 Université Lumière Lyon 2 Campus Berges du Rhône 16 quai claude bernard Lyon 7e Arrondissement Lyon 69007 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Marie-Pascale Halary (Maître de conférences, CIHAM) vous propose de découvrir de façon ludique le phénomène des mots migrateurs. Saviez-vous que les mots « zéro » ou « algèbre » sont empruntés à l’arabe ? Que le vocabulaire des arts est truffé d’emprunts italiens ? Nous tenterons de décrypter les raisons culturelles et politiques pour lesquelles ces mots ont voyagé jusqu’à nous et dans quel fonds linguistique ils viennent s’intégrer. De quoi est constitué ce fonds lui-même ? Uniquement du latin ? La réponse est plus complexe, et nous vous proposons de l’approcher dans cet atelier.

