La périphérie urbaine comme patchwork Dimanche 17 septembre, 14h30 Université Jean Moulin Lyon 3 – Manufacture des Tabacs Sur inscription

Balade urbaine proposée par Bernard Gauthiez, Professeur en Géographie urbaine à la Faculté des Lettres et Civilisations, Université Lyon 3, et le Musée urbain Tony Garnier

« Se loger, produire des légumes, l’industrie… : La périphérie comme patchwork. Ou le grand ensemble de logement social comme aporie de la ville homogène. « La périphérie lyonnaise se développe fortement dans les premières décennies du XXe siècle, mais avec des logiques juxtaposées très différentes et parfois antinomiques : lotissements, production maraîchère, usines, équipements, et, dans le secteur qui nous occupe aujourd’hui, l’ensemble de logements dit Cité des Etats-Unis, conçu par l’architecte municipal Tony Garnier.La balade s’attachera à mettre en contrepoint de cet ensemble de logements divers éléments de paysage issus de ces logiques différentes de production, en y relevant les héritages passés qui parfois – pas toujours ! – permettent d’en retracer le parcours d’occupation et de transformation, de comprendre les origines du patchwork encore en évolution de cette périphérie devenue centrale, et les modalités d’une patrimonialisation multiforme.

Entre la Manufacture des tabacs et la Cité des Etats-Unis.

Rendez-vous au 1 av. des frères Lumières

Université Jean Moulin Lyon 3 – Manufacture des Tabacs 6, Cours Albert Thomas, 69008 Lyon Lyon 69008 Monplaisir Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 78 78 78 http://www.univ-lyon3.fr [{« type »: « link », « value »: « https://urlz.fr/noqS »}] Le site universitaire de la Manufacture des Tabacs (Lyon 3) a gardé le nom de la destination industrielle première du lieu. C’est dans cette manufacture (et entrepôt) que les cigares et cigarettes étaient assemblés. Aujourd’hui c’est le principal bâtiment de l’université Jean Moulin Lyon 3. Bien que, conformément à la législation en vigueur, le site soit non-fumeur, le passé de la Manufacture des Tabacs n’est pas parti en fumée : il en reste de nombreuses traces architecturales. Métro D – station Sans Souci Bus C6, C23, C25, 69 – arrêt Manufacture des Tabacs

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

