Atelier 1 : « La Francophonie des Amériques » Université Jean Moulin Lyon 3, 21 mars 2023, Lyon. Atelier 1 : « La Francophonie des Amériques » Mardi 21 mars, 14h00 Université Jean Moulin Lyon 3 Ateliers sur la langue française Les deux ateliers auront lieu sur le Campus de la Manufacture des Tabacs Ces ateliers seront animés par la Caravane des dix mots et le Dictionnaire des Francophones. Attention, le nombre de places dans chaque atelier est limité à 15 personnes, ne tardez pas à vous inscrire pour participer. Atelier 1 : » La Francophonie des Amériques » | 14h00 à 15h30 | Salle 310

Les Amériques comptent près de 33 millions de francophones. Cet atelier a pour but de sensibiliser les participants à la diversité du français au Canada, aux États-Unis, dans les Caraïbes, en Amérique centrale et du Sud, à entrevoir la francophonie comme un passage vers d’autres cultures. Il s’appuie sur une démarche participative qui mobilise l’esprit critique à travers des exercices ludiques. Université Jean Moulin Lyon 3 1C Avenue des Frères Lumière, 69008 LYON Lyon 69008 Monplaisir Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://sondage.univ-lyon3.fr/index.php/979646?lang=fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T14:00:00+01:00 – 2023-03-21T15:30:00+01:00

©Institut international pour la Francophonie – Université Jean Moulin Lyon 3

