Rencontres internationales de la francophonie de Lyon 2023 – Louisiane Université Jean Moulin Lyon 3, 20 mars 2023, Lyon.

Rencontres internationales de la francophonie de Lyon 2023

La francophonie d’hier, d’aujourd’hui et de demain en Louisiane

Organisé conjointement par l’Institut international pour la Francophonie (2IF) et le Service Général des Relations Internationales de l’Université Jean Moulin Lyon 3

Lyon, 20-21 mars 2023

Devenue observateur de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en 2018, la Louisiane, État du sud-est des États-Unis, est officiellement reconnue membre de la communauté internationale francophone. Les particularités du français de Louisiane s’intègrent dans un ensemble continental dont les origines remontent à l’époque coloniale, mais elles se sont nourries au fil des siècles d’apports démographiques variés qui ont donné à cette variété de français une physionomie unique (Thibault, 2016). Comment les racines anciennes et diversifiées et les nouvelles dynamiques de la francophonie louisianaise se manifestent-elles à travers les œuvres littéraires récentes ? Existe-t-il un renouveau de francophonie louisianaise durant ces dernières années, notamment depuis l’adhésion de cet État à la Francophonie ? Comment imaginer la francophonie louisianaise de demain ?

Dans le cadre des « Rencontres internationales de la francophonie de Lyon » organisées annuellement au mois de mars, la journée du 20 mars 2023 (coorganisée par le Service Général des Relations Internationales et l’Institut international pour la Francophonie (2IF) de l’Université Jean Moulin Lyon 3 pour célébrer la Francophonie) aura pour thème « La francophonie d’hier, d’aujourd’hui et de demain en Louisiane ». Cet événement sera l’occasion d’approfondir toutes ces questions avec la présence d’écrivains, de chercheurs et de spécialistes du sujet.

Le programme prévisionnel de cette journée est le suivant :

• Séance inaugurale : représentants des institutions de la Francophonie (AUF, OIF), de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des Consulats

• Matin (10h-12h, heure de Paris) : table ronde d’écrivains dont les publications portent sur la Louisiane

• Après-midi (14h-17h30, heure de Paris) : séminaire regroupant des spécialistes et chercheurs sur la Louisiane et la francophonie en Louisiane

• Soirée louisianaise : cocktail dînatoire en présence des étudiants des 4 parcours Francophonie du Master 1 et du Master 2 « Relations internationales » et des étudiants américains de l’Université Jean Moulin Lyon 3.

La journée du 21 mars 2023 sera consacrée à une conférence donnée par la professeure Adelaide M. Russo, titulaire de la Chaire Senghor de l’Université de l’État de Louisiane (Bâton-Rouge). À cela s’ajoutent des rencontres avec les auteurs et des ateliers de langue en présence de la Caravane des dix mots et de l’équipe du Dictionnaire des francophones.

Une exposition de 70 ouvrages sur la Louisiane aura lieu à la Bibliothèque universitaire (Manufacture des tabacs) durant tout le mois de mars.

Programme disponible sur : https://www.univ-lyon3.fr/rencontres-internationales-de-la-francophonie-de-lyon-2023-louisiane#body

Université Jean Moulin Lyon 3 15 quai Claude Bernard, Lyon 7e Lyon 69007

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T09:00:00+01:00 – 2023-03-20T20:30:00+01:00

2023-03-21T09:00:00+01:00 – 2023-03-21T17:00:00+01:00

