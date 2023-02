Table ronde sur l’écologie industrielle et territoriale dans l’espace francophone Université Jean Moulin Lyon 3 Lyon Catégorie d’Évènement: Métropole de Lyon

Table ronde sur l'écologie industrielle et territoriale dans l'espace francophone Université Jean Moulin Lyon 3, 6 mars 2023, Lyon. Table ronde sur l'écologie industrielle et territoriale dans l'espace francophone 6 et 20 mars Université Jean Moulin Lyon 3

entrée libre

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 Université Jean Moulin Lyon 3 7 rue Chevreul 69007 Lyon Jean-Macé Lyon 69007 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes La promotion du Master 2 de Relations Internationales, Francophonie et transition écologique organise une table ronde sur le thème de l’écologie industrielle et territoriale (EIT) dans l’espace francophone le 6 mars 2023 à 14 heures. Cet évènement sera l’occasion d’acceuillir plusieurs intervenants spécialisés sur les questions d’EIT et de francophonie économique. Nous aurons l’honneur de recevoir Monsieur Cédric Fouilland, le fondateur d’Upsilo, une entreprise pleinement engagée dans l’économie circulaire qui mène ou participe à des projets entrepreneuriaux dont l’objectif est de contribuer à une utilisation durable des ressources naturelles.

Nous accueillerons également Monsieur Christel Dior Tamegui, enseignant-chercheur à l’Université Jean Moulin Lyon 3 sur les questions de développement économique en Afrique. Cet évènement sera suivi de la publication le 20 mars 2023, d’un recueil des bonnes pratiques d’écologie industrielle et territoriale dans l’espace francophone. Ce recueil sera l’occasion de présenter les structures, les formations et les actions d’EIT qui contribuent à la transition écologique des pays membres de la Francophonie et de l’espace francophone.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-06T14:00:00+01:00

2023-03-20T23:59:00+01:00 Danielle Machado

