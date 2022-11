Rencontre avec les professionnels de la Sécurité et de la Défense Université Jean Moulin Lyon 3 Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Rencontre avec les professionnels de la Sécurité et de la Défense Université Jean Moulin Lyon 3, 24 novembre 2022, Lyon. Rencontre avec les professionnels de la Sécurité et de la Défense Jeudi 24 novembre, 17h00 Université Jean Moulin Lyon 3

Sur inscription

300 étudiants attendus pour l’évènement de différentes filières et de différents établissements et universités. Université Jean Moulin Lyon 3 6 Rue Professeur Rollet 69008 Lyon Monplaisir Lyon 69008 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Avec la participation de la douane Cette conférence est ouverte à tous les étudiant(e)s, toutes filières et tous niveaux confondus. Rencontrez des professionnels de : la Gendarmerie Nationale

l’Armée de l’Air et de l’Espace

la police Nationale

l’Armée de Terre

la Marine Nationale

les Douanes Après une présentation des conditions d’accès et des différents métiers,

des professionnels engagés issus de parcours universitaires témoigneront

de leur expérience dans ces différentes institutions. Bibliothèque de la Manufacture des Tabacs – Université Jean Moulin Lyon 3

6 Rue Professeur Rollet, 69008 Lyon Contacts BAIP : 04 26 31 85 78

POLE REUSSITE : 04 26 31 85 0

