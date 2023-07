Visite guidéedu bâtiment Les Forges – Université Jean Monnet Université Jean Monnet Saint-Étienne, 16 septembre 2023, Saint-Étienne.

Situé sur le campus Manufacture, Les Forges est un concentré d’acteurs et de ressources au service de la formation, de la recherche, de l’innovation et de l’entreprenariat. En plus des espaces de formation de la Faculté des Sciences et Techniques, il regroupe le Learning Center, l’incubateur de startups Use’in, le FabLab, la Fondation d’Entreprises de l’UJM, un Hôtel à Projets, des plateformes technologiques et un Centre de l’Entrepreunariat.

Chaque visite vous permettra pendant environ une heure et quinze minutes, de découvrir ses ressources différenciées et d’échanger avec ses acteurs.

Pas de réservations, les visites guidées débutent à 10h, 11h15, 13h30 et 14h45 le samedi et le dimanche

Université Jean Monnet 11 rue Rémy Annino 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 69 66 11 32 https://www.univ-st-etienne.fr

