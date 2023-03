Méli’Mélo : un chap’ à la fac Université Jean Jaurès Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Méli’Mélo : un chap’ à la fac Université Jean Jaurès, 24 mai 2023, Toulouse. Méli’Mélo : un chap’ à la fac 24 – 26 mai Université Jean Jaurès Entrée libre, LSF à réserver avant le 22 mai. L’association Par Haz’Art plante son chapiteau pour quelques jours à l’université Jean-Jaurès. Le mercredi 24 mai après midi : Ateliers d’initiation aux arts du cirque .

Le jeudi 25 mai de 17h à 18h30 : «Évasions circassiennes», restitution du projet artistique de personnes en situation de handicap pratiquant des ateliers de cirque adapté.

Le jeudi 25 mai et vendredi 26 mai de 10h à 11h30 : Tables rondes sur la thématique de l’inclusion avec les étudiants en master de psychologie de l’Université.

Le vendredi 26 mai de 17h à 18h30 : «Miroir» restitution du projet artistique d’enfants en situation de handicap pratiquant des ateliers de cirque adapté. Des interprètes en LSF seront disponibles lors de toutes les activités.

Des interprètes en LSF seront disponibles lors de toutes les activités.

Des souffleurs d'images pourront être sollicités lors des spectacles de jeudi et vendredi.

