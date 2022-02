Université Interâge 2022 : LA CHUTE DU MUR DE BERLIN Parthenay Parthenay

Parthenay Deux-Sèvres Par Dominique BREILLAT

Professeur Emérite de droit public Le 9/11/1989 tombait le mur de la honte érigé dans la nuit du 12 au 13/08/1961. Pour les Allemands et citoyens du monde, un grand espoir de circuler librement… Hélas, d’autres murs apparaissent aujourd’hui. Par Dominique BREILLAT

