Annulé | Appel à contribution : Médias et désinformations – 8 juin 2023, Dakar, Sénégal Jeudi 8 juin, 09h30 Université Gaston Berger à Dakar

L’Institut Droit, Espaces, Technologies (Idest) et le Centre d’Études et de Recherche en Droit de l’Immatériel (CERDI) de l’Université Paris-Saclay et l’Université Gaston Berger (Saint Louis) organisent la deuxième Université d’été sur le numérique au service de la société du 5 au 11 juin 2023 à Dakar (Sénégal) .

La thématique retenue pour cette année est: « Cybersécurité et Résilience ». En parrallèle au cours d’été, un Colloque international portant sur la problématique des médias et des désinformations est organisé.

Dans le cadre de ce colloque, les organisateurs lancent un appel à contribution à destination des spécialistes en droit, en sciences politiques, en sciences économiques, sciences de l’information ou toute autre discipline en lien avec le sujet afin de discuter de l’impact de la désinformation sur nos sociétés et d’explorer les moyens juridiques de la contrer.

Les médias jouent un rôle crucial dans la production et la transmission de l’information aux personnes. Si la sphère médiatique a toujours été confrontée à la diffusion de fausses nouvelles, le phénomène a pris une ampleur sans précédent dans le contexte de la société numérique. Les fausses nouvelles et les théories du complot peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé publique, l’environnement, la politique et la démocratie, la société et l’économie. Il est donc important de comprendre les mécanismes de la désinformation et les moyens de la contrer, notamment par des moyens juridiques.

Notre colloque abordera des sujets tels que la réglementation des médias, la responsabilité des plateformes de réseaux sociaux, les stratégies de communication pour contrer la désinformation, les aspects juridiques de la diffusion de la désinformation, les technologies et leviers humains et citoyens en matière de lutte contre la désinformation. Les défis liés à la désinformation ne se limitent pas à une seule région et il est important de considérer les expériences et les perspectives des différents contextes.

Les chercheurs et les professionnels des médias de l’Europe et de l’Afrique sont invités à soumettre des contributions qui explorent les enjeux et les défis spécifiques auxquels sont confrontées leurs régions en matière de désinformation. Nous encourageons également les contributions qui examinent les approches juridiques et les pratiques de lutte contre la désinformation dans ces contextes régionaux.

Modalités de candidatures

La présentation de l’intervention doit se faire sous format écrit, 2500 signes (espaces comprises) ; elle doit mentionner les coordonnées du candidat, sa fonction et son institution d’origine.

La proposition est à envoyer au plus tard le 27 avril 2023 à l’adresse suivante : numafrique@idestparis.com. Le comité scientifique répondra le 05 mai 2023 aux propositions d’intervention.

Retrouvez le programme de l’Université d’été sur le site web de la Faculté : https://www.jm.universite-paris-saclay.fr/actualites/deuxieme-edition-de-luniversite-dete-dakar

