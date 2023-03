Journée développement durable du 24 mars 2023 à l’UQTR Université du Québec à Trois-Rivières Trois-Rivières Catégorie d’Évènement: Trois Rivieres

Journée développement durable du 24 mars 2023 à l’UQTR Université du Québec à Trois-Rivières, 24 mars 2023, Trois-Rivières. Journée développement durable du 24 mars 2023 à l’UQTR Vendredi 24 mars, 08h30 Université du Québec à Trois-Rivières Événement gratuit et ouvert à tous, mais l’inscription est obligatoire Soulignons la participation spéciale de l’IFDD à la journée sur le développement durable, lors de la 11e édition des Journées internationales de la Francophonie en Mauricie.

Autour du 20 mars de chaque année, les 320 millions de locuteurs francophones des 5 continents célèbrent à l’unisson la diversité de la Francophonie à travers la Journée internationale de la Francophonie. Cette initiative de l’Organisation internationale de la Francophonie est soulignée de manière toute spéciale en Mauricie depuis maintenant 11 ans. En effet, l’engouement régional pour notre magnifique langue a toujours été tel que les festivités ne se limitaient jamais à seulement 24 heures, mais s’étalaient plutôt sur une dizaine de jours. Du 16 au 26 mars 2023, nous vous invitons donc à participer aux différentes activités que propose la programmation afin de célébrer les valeurs communes de la Francophonie que sont la solidarité, la diversité culturelle et la démocratie, car s’ouvrir sur la Francophonie, c’est avant tout s’ouvrir sur le monde ! Bonnes célébrations ! Sylvain Benoit, président du Comité organisateur des Journées internationales de la Francophonie en Mauricie Université du Québec à Trois-Rivières 3351 Boul. des Forges, Trois-Rivières, QC G8Z 4M3 Trois-Rivières G8Z 4M3 Trois-Rivières Québec 1 800 365-0922 https://www.uqtr.ca/ [{« type »: « link », « value »: « https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1085&owa_no_fiche=28&owa_bottin= »}] L’Université du Québec à Trois-Rivières, membre du réseau de l’Université du Québec, a été créée le 19 mars 1969 avec l’intégration, à l’époque, du Centre d’études universitaires de Trois-Rivières et de l’École normale d’état Maurice-L.-Duplessis. Le recteur fondateur de l’UQTR est alors M. Gilles Boulet, une figure marquante du développement régional. Située sur un campus d’une superficie de près de 59 hectares, et d’abord installée dans des édifices ayant appartenu au Séminaire Saint-Antoine, dirigé par les Franciscains, l’UQTR se développe au coeur de la partie moderne de la ville de Trois-Rivières. Le milieu physique qu’elle occupe offre une caractéristique intéressante avec sa topographie au relief accidenté, résultat d’une histoire morphologique vieille d’environ 10 000 ans. En 1973, le premier édifice à vocation pédagogique à être érigé sous l’égide de l’Université du Québec à Trois-Rivières voit le jour. Il s’agit du pavillon Ringuet. La construction des bâtiments se poursuit ensuite avec les années, au rythme de l’accroissement de la clientèle et de l’apparition des nouveaux besoins. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

