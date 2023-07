MATES Université du Québec à Montréal Montréal, 10 juillet 2023, Montréal.

MATES 10 – 14 juillet Université du Québec à Montréal Cycle d’étude: 2e et 3e cycle ou stage postdoctoral en cours. Tarifs d’inscription selon l’affiliation

Le Centre québécois sur les matériaux fonctionnels (CQMF) est un regroupement stratégique du Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies actuellement dirigé par le Pr Mohamed Siaj (UQAM). Les membres du CQMF collaborent activement avec les unités de recherche de l’Université de Bordeaux depuis longtemps. Des activités conjointes ont déjà eu lieu, comme le colloque de recherche « Transatlantic Quebec/Nouvelle-Aquitaine Network in Functional Materials: Focus on Energy and Health Applications ». Ce colloque, mettant à l’honneur surtout la recherche collaborative, s’est tenu en 2021 lors du Congrès de la Société canadienne de chimie (CCCE).

Dans ce contexte, l’école d’été MATES, habituellement organisée par l’Université de Bordeaux (site de l’édition 2022: https://bss-energy.u-bordeaux.fr/en/), aura lieu cette année à l’UQAM du 10 au 14 juillet. Ce choix est le premier pas vers une organisation alternée de MATES entre le Québec et Bordeaux.

MATES 2023 abordera les matériaux pour l’énergie et le développement durable, deux axes de recherche autant centraux pour le CQMF que pour les unités de recherche de l’Université de Bordeaux. Le programme détaillée ainsi que le nom des conférencières et des conférenciers est disponible sur le site de l’école. En plus du volet scientifique, MATES 2023 comporte une activité de groupe axée sur la politique scientifique. Les participant.e.s apprendront les notions de base des notes de politique et travailleront en groupe pour en rédiger une.

En outre, MATES 2023 mettra en valeur les objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD). À cet égard, l’école a aussi reçu l’approbation officielle du comité de pilotage de l’Année international des sciences de base pour le développement durable (UNESCO – https://www.iybssd2022.org/en/events/materials-for-energy-and-sustainability-summer-school/). Cette labélisation accroît la visibilité de MATES à l’échelle globale et positionne les organisateurs de l’école d’été comme acteurs dans la formation de la relève en ce qui concerne l’apport des sciences au développement durable.

M. Marco Blouin, Directeur à la Direction générale de la science et des partenariats du MEIE, a confirmé sa présence comme conférencier d’ouverture de l’école. MATES 2023 verra la participation 2 conférenciers de l’Université de Bordeaux dont un en personne (Prof. Jean-Louis Bobet, ICMCB – CNRS – Université de Bordeaux, un expert des matériaux relatifs au stockage de l’hydrogène et organisateur de MATES à Bordeaux).

Les objectifs principaux de MATES 2023, ainsi que les retombées escomptées, sont:

Contribuer à la formation technique de la relève scientifique dans deux domaines cruciaux, l’énergie et le développement durable.

Sensibiliser à l’importance de l’engagement des scientifiques dans la communication avec les décideur.e.s, notamment en ce qui concerne la prise de décision basée sur la science.

Sensibiliser à la prise en compte des ODD dans la recherche.

Pérenniser une des initiatives conjointes entre le CQMF et l’Université de Bordeaux.

Ouvrir la voie à une participation accrue des milieux utilisateurs à la prochaine édition de MATES au Québec, notamment des industries québécoises et néo-aquitaines. Dans ce but, nous avons pris contact avec des entreprises de la région de Montréal pour organiser une visite industrielle dans le cadre de l’école d’été.

Les participant.e.s à MATES proviennent de plusieurs universités québécoises et françaises. Dans un esprit d’inclusion, l’anglais sera la langue d’enseignement, puisque toutes les personnes inscrites ne sont pas francophones. Toutefois, nous allons donner une place aussi importante que possible au français, notamment en invitant les conférencières et conférenciers francophones à rédiger leurs diapositives en français.

Université du Québec à Montréal 201 Av. du Président-Kennedy, Montréal, QC H2X 3Y7

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T14:00:00+02:00 – 2023-07-10T23:00:00+02:00

2023-07-14T14:00:00+02:00 – 2023-07-14T20:00:00+02:00

Matériaux Matériaux avancés

Matteo Duca – Directeur du développement et des affaires scientifiques du CQMF