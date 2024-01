1970s Reggae Photos (collection privée) Université d’Orléans, BU de Sciences, Technologies, STAPS Orléans, lundi 5 février 2024.

1970s Reggae Photos (collection privée) Photographies noir et blanc prises par Adrian Boot et Lee Jaffe au cœur de l’atmosphère enfumée et bouillonnante de la Jamaïque des années 70. 5 février – 1 mars Université d’Orléans, BU de Sciences, Technologies, STAPS Entrée libre

Photographies noir et blanc prises par Adrian Boot et Lee Jaffe au cœur de l’atmosphère enfumée et bouillonnante de la Jamaïque des années 70. Ces photos sont issues d’une collection privée.

En marge de cette exposition et dans le cadre du « Moment Reggae » organisé à l’Université d’Orléans, le film « Marley » de Kevin McDonald (2012) sera projeté gratuitement au Bouillon, le mardi 27 février 2024 à 18h. En présence de Jérémie Kroubo Dagnini, spécialiste des musiques populaires jamaïcaines et auteur de Bob Marley & The Wailers: 1973-1976 (Camion Blanc, 2013).

Université d'Orléans, BU de Sciences, Technologies, STAPS 9 Rue de Saint-Amand, 45000 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

