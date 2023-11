Nocturnes de l’histoire Université d’Evry Val d’Essonne Évry, 27 mars 2024, Évry.

Nocturnes de l’histoire Mercredi 27 mars 2024, 16h00 Université d’Evry Val d’Essonne Entrée libre

Les images et l’histoire

Invité d’honneur : Patrick Boucheron

Accueil 16H15

16H30-16H40 Mot du président de l’Université et des directeurs département et de laboratoire

16H40-17H10 Conférence introductive P. Boucheron

17H10-17H30 échange P. Boucheron avec la salle

17H30-18H15 Master Class P. Boucheron avec les étudiants du M1

MEEF HG (Fanny Blet) et ceux du master recherche (Frank Georgi)

15 minutes de pauses

18H30-18h50 Images et Méditerranée antique. Sonia Darthou et Christel Freu

18H50-19H10 Dialogue entre les étudiants d’Eruditio et Patrick Boucheron, animé par Maylis Ferry

19H10-19H30 Images et cinéma. Alain Michel avec doctorants ou étudiants master

19H30-19H50 Les cartes des images comme les autres ? Abdoul Ba et Stéphane Blond

20H00 Buffet

21H00 Taxis

Université d'Evry Val d'Essonne 2 rue du facteur Cheval 91000 Evry Évry 91000 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-27T16:00:00+01:00 – 2024-03-27T21:00:00+01:00

images et histoire