Anachronique paléolithique ! – Portrait #04 Lascaux copies Lundi 13 novembre, 14h00 Université d’Evry – Parking du bâtiment Ile-de-France Entrée sur inscription

Plongez dans la préhistoire et ses imaginaires pour interroger notre époque et son rapport au temps, à la nature et au devenir humain.

Au commencement il y a ces énigmes : des trous au fond de la terre et dedans des animaux, des mains ou des sexes peints il y a 25 000 ou 37 000 ans.

Cette pièce autour de la grotte de Lascaux, construite et jouée en collaboration avec les étudiantes et étudiants de l’Université d’Évry, mène l’enquête sur notre passé lointain.

La représentation sera suivi d’une conversation autour des imaginaires de la préhistoire.

Université d’Evry – Parking du bâtiment Ile-de-France 23 Boulevard François Mitterrand, 91000 Évry-Courcouronnes Évry 91000 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://enquetes-sphinx.universite-paris-saclay.fr/ArtsCulture/inscription-CURIOSITas/plateforme_usagers.htm »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-13T14:00:00+01:00 – 2023-11-13T16:00:00+01:00

théâtre préhistoire