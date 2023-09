Archéologie d’un théâtre Université d’Évry – Galerie Cesária Évora Évry-Courcouronnes Catégories d’Évènement: Essonne

Évry-Courcouronnes Archéologie d’un théâtre Université d’Évry – Galerie Cesária Évora Évry-Courcouronnes, 8 novembre 2023, Évry-Courcouronnes. Archéologie d’un théâtre 8 et 9 novembre Université d’Évry – Galerie Cesária Évora Entrée sur inscription Une salle de spectacle, les éléments d’un décor, les archives d’une compagnie, des improvisations théâtrales… En partant du protocole scientifique de la fouille archéologique vous tenterez de reconstituer le projet théâtral abandonné sur cette scène depuis des temps antédiluviens. Vous imaginerez, en jeu et collectivement, le spectacle dont vous avez découvert les traces. Université d’Évry – Galerie Cesária Évora 23 boulevard François Mitterand – Évry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes 91080 Courcouronnes Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://enquetes-sphinx.universite-paris-saclay.fr/ArtsCulture/inscription-CURIOSITas/plateforme_usagers.htm »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T10:00:00+01:00 – 2023-11-08T12:00:00+01:00

2023-11-08T10:00:00+01:00 – 2023-11-08T12:00:00+01:00
2023-11-09T14:00:00+01:00 – 2023-11-09T16:00:00+01:00

