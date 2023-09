Little Garden Université d’Évry – Galerie Cesária Évora Évry-Courcouronnes Catégories d’Évènement: Essonne

Little Garden
Mardi 17 octobre, 13h00
Université d'Évry – Galerie Cesária Évora
Entrée sur inscription
Assistez à un spectacle de jonglage sur l'amour dont l'objectif est de draguer le public !

Une parade nuptiale jonglée. Une démonstration de force brute, bruyante et bestiale. Une ôde à la vie, à l'animalité. Ce spectacle sera suivi d'une rencontre entre Hélène Courvoisier, enseignante-chercheuse en éthologie et Fabrizio Solinas, artiste jongleur, afin d'échanger autour du comportement animal.
Université d'Évry – Galerie Cesária Évora
23 boulevard François Mitterand – Évry-Courcouronnes
Évry-Courcouronnes 91080 Courcouronnes

2023-10-17T13:00:00+02:00 – 2023-10-17T14:30:00+02:00

