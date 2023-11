3ème édition des journées culturelles et scientifiques internationales (JCSI) Wangari Muuta Maathai (1940-2011) Université d’Évry Évry-Courcouronnes, 14 novembre 2023, Évry-Courcouronnes.

3ème édition des journées culturelles et scientifiques internationales (JCSI)

Wangari Muuta Maathai (1940-2011) 14 – 17 novembre Université d’Évry Sur inscription

Après l’hommage rendu en 2018 au physicien et historien sénégalais Cheikh Anta Diop (1923-1986) puis en 2021 à l’écrivain et ethnologue malien Amadou Hampaté Bâ (1901-1911), l’Université a souhaité mettre à l’honneur, la biologiste et femme politique kenyane Wangari Muuta Maathai (1940-2011).

Figure intellectuelle internationale et grande militante écologiste dont l’engagement et les actions, en matière de protection de la nature et de l’émancipation des femmes, ont fait prendre conscience de l’apport des populations africaines aux politiques de préservation de l’environnement.

Ces journées labellisées « Ville Apprenante UNESCO » ont également pour vocation d’enrichir les actions de coopération scientifique liant l’Université d’Évry et ses partenaires scientifiques du territoire essonnien et africains mais aussi de faire connaître des productions de savoirs et des bonnes pratiques issues du Sud.

Au programme de ces journées :

Mardi 14 novembre 2023, de 17h30 à 19h00, à la bibliothèque universitaire

Un vernissage, en musique, de l’exposition « Les femmes d’exception d’hier et d’aujourd’hui dans le monde ». 13 portraits réalisés par l’association Eruditio et les étudiants de la licence professionnelle protection et valorisation du patrimoine historique, culturel et naturel de l’université d’Evry Paris-Saclay sous la coordination du pôle Arts & culture de l’Université d’Evry.

Visible du 14 novembre au 20 décembre, découvrez ces femmes qui ont contribué, chacune à leur manière, au développement de leur pays et à l’évolution positive des sociétés : scientifiques, politiciennes, militantes, peintres, chanteuses, écologistes, hier comme aujourd’hui, elles inspirent par leur engagement et leur courage.

Mercredi 15 novembre 2023, de 10h15 à 12h00, à l’amphi 150 du bâtiment Maupertuis

Assistez à la diffusion du documentaire « Haidar, l’homme qui plante des arbres » de Dominique Hennequin, un portrait intime du combattant pour l’environnement du Sénégal, Haïdar El Ali « classé parmi les 100 écologistes les plus influents de la planète ». L’œuvre retrace le travail de reforestation mené par Haïdar El Ali avec les femmes sénégalaises. Puis vous pourrez profiter d’un temps d’échange avec Haïdar El Ali, cette figure écologique et politique sénégalaise et ancien ministre de l’écologie et de la protection de la nature, qui œuvre, avec la population, pour la sauvegarde de la mangrove, l’arrêt du trafic de bois, le pillage du sable et des ressources maritimes.

Jeudi 16 novembre 2023, de 10h00 à 12h30, à l’amphi 150 du bâtiment Maupertuis

Assistez à une table ronde sur le rôle des associations citoyennes nationales ou internationales de protection du patrimoine naturel. Des coordonnateurs et bénévoles de ces associations aborderont les avancées et les limites de leurs actions et discuteront des politiques écologiques à l’échelle locale et globale.

Pour clôturer cette matinée de la musique avec les étudiants qui pour l’occasion ont répété des chants africains, pour notre plus grand bonheur un moment de douceur et de joie grâce à l’ensemble vocal de l’Université d’Evry et son brillant chef de chœur Julien Buis.

Vendredi 17 novembre 2023, de 8h45 à 16h30, à l’amphi 150 du bâtiment Maupertuis

Place à la science et à la recherche, venez participer au colloque international interdisciplinaire où seront abordés les enjeux et défis contemporains du développement durable en Afrique. Des coordinateurs de fondation, d’associations et des universitaires présents aborderont ces questions à différentes échelles géographiques et sous différentes approches historiques, géographiques, économiques, sociologiques et environnementales.

Plus d’infos : https://www.univ-evry.fr/evenements/agenda-des-evenements-vie-etudiante/evenements-culture/3eme-edition-des-journees-culturelles-et-scientifiques-internationales-jcsi.html?q=wangari%20maathai&backId=284&cHash=48115aa079ed7c9a59ec86faee75f601

