John Williams, dernier des symphonistes ? Université d'Évry, 7 décembre 2022, Évry-Courcouronnes.

Gratuit – Entrée libre – Concerts sur inscription

Du 7 au 9 décembre, plongez-vous dans l’univers de John Williams, compositeur, chef d’orchestre et pianiste américain, grâce à un colloque international !

À l’initiative des enseignants-chercheurs, Chloé Huvet et Grégoire Tosser, il s’agit là du premier événement scientifique consacré au compositeur John Williams. 32 participants de différentes disciplines venus des quatre coins du monde sont attendus. L’occasion de revenir sur une production prolifique foisonnante, parcourant plusieurs périodes majeures de l’histoire du cinéma, et ce, à des moments de transformations significatives des technologies audiovisuelles.

Associé prioritairement au spectaculaire, au merveilleux, à la science-fiction et aux grandes franchises cinématographiques, John Williams a signé certains des thèmes les plus connus de l’histoire du cinéma : le motif inquiétant du requin des Dents de la mer, l’envol des vélos d’E.T. l’extra-terrestre, le thème héroïque d’Indiana Jones, la valse féérique de la chouette Hedwige dans Harry Potter et ce qui reste son œuvre la plus célèbre : L’emblématique musique de la saga Star Wars.

Et pour continuer l’aventure, deux expositions autour de la saga Star Wars et des concerts vous sont proposés.

EXPOSITIONS :

« Star Wars : Avant et après »

Du 7 au 16 décembre

Un retour en affiches sur l’univers Star Wars et sur les inspirations de son créateur, George Lucas. À travers tous ces grands thèmes, découvrez d’étranges similitudes, entre épées et sabres laser, tenues vestimentaires et casques pour des batailles de l’espace dans un futur lointain.

Exposition conçue et réalisée par l’Institut Jean Vigo.

Lieu de l’exposition : le hall du bâtiment Maupertuis – 3 rue du Père Jarlan

« D’une galaxie à une autre » par le photographe Gilles Capelle.

Du 7 au 16 décembre

Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine… Saviez-vous que les films Star Wars ont été tournés en Tunisie ? L’exposition vous invite sur les traces des lieux du tournage culte de la saga pour (re)découvrir ces paysages qui ont pris une place importante dans nos imaginaires.

Exposition réalisée par le photographe Gilles Capelle.

Lieu de l’exposition : Galerie Césaria Évora – 23 bd F. Mitterrand

Nous vous invitons au vernissage de l’exposition le mardi 6 décembre à 17h à la galerie Césaria Évora en présence du photographe.

Sur réservation de visites, contactez : culture@univ-evry.fr

CONCERTS :

Mercredi 7 décembre à 19h15

Assistez à un concert hommage à John Williams, par le Star Pop Orchestra dirigé par Christophe Eliot et le Grand Chœur des étudiants de l’Université d’Évry dirigé par Julien Buis.

Réservation conseillée :

https://sphinxserv4.univ-evry.fr/SurveyServer/s/UEVE/Concert_JohnWilliams/questionnaire.htm

Lieu du concert : Théâtre de Corbeil-Essonnes, 22 Rue Félicien Rops, Corbeil-Essonnes.

Vendredi 9 décembre à 19h15

Prenez place dans la Cathédrale de la Résurrection, œuvre de l’architecte Mario Botta, pour un récital de piano de Sylvain Morizet (arrangeur, compositeur et orchestrateur) accompagné de Cédric Laroque (violoniste), de Jérémy Bourré (violoncelliste) et de Stéphane Cros (saxophoniste).

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles mais la

réservation est conseillée :

Lieu du concert : Cathédrale de la Résurrection, Cour Monseigneur Roméro, Évry-Courcouronnes.

Plus d’infos : https://www.univ-evry.fr/evenements/agenda-des-evenements-vie-etudiante/evenements-culture/jonh-williams-dernier-des-symphonistes.html?q=john%20williams&backId=284&cHash=2367fe83bc327361e40ba9f528a1e228



