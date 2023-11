Anachronique Paléolithique ! – Portrait #04 Lascaux Copies Université d’Évry Évry, 13 novembre 2023, Évry.

Anachronique Paléolithique ! – Portrait #04 Lascaux Copies

Le Portrait #04 – Lascaux copies est une tentative récidivée de produire le fac-similé théâtral et sonore de la plus célèbre grotte ornée préhistorique.

Cette copie prendra place dans les entrailles d’un bâtiment universitaire, au milieu d’un parking sous-terrain. On ira voir si lorsqu’on creuse dans le béton on trouve aussi des merveilles.

(Mise en scène) Victor Thimonier

(Jeu) Pierre Andrau et un groupe d’étudiants de l’Université Paris-Saclay

(Musique) Duo QUID, Juliette Sedes et Paul Goutmann

(Scénographie) Amélie Vignals

(Dramaturgie) Léa Carton de Grammont

(Lumières et régie générale) Hugo Dragone

(Production) Héloïse Vignals

En savoir + sur le spectacle

Dans le cadre de la 7ème édition du Festival Curiositas (Arts & Sciences), infos et réservations ici.

Université d'Évry 1 rue Pierre Bérégovoy – 91025 Evry-Courcouronnes Évry 91000 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-13T14:00:00+01:00 – 2023-11-13T16:00:00+01:00

Théâtre Anachronique Paléolithique