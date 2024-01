Rencontre littéraire « Des écrivains entre ici et là-bas » Université d’Évry – Bibliothèque Universitaire, Salle des Lumières Évry, jeudi 8 février 2024.

Rencontre littéraire « Des écrivains entre ici et là-bas » Dans le cadre de l’Essonne Mali Festival, la Bibliothèque Universitaire organise une rencontre littéraire le jeudi 8 février à 17h sur le thème « Des écrivains entre ici et là-bas ». Jeudi 8 février, 17h00 Université d’Évry – Bibliothèque Universitaire, Salle des Lumières Sur inscription

Début : 2024-02-08T17:00:00+01:00 – 2024-02-08T20:00:00+01:00

L’association Grdr Migration-Citoyenneté-Développement organise une table ronde littéraire sur le thème de la « production culturelle et historique autour des diasporas du Sahel » en partenariat avec l’Université d’Evry, Grand Paris Sud et le Département de l’Essonne dans le cadre de la 4ème édition de l’Essonne-Mali Festival.

Cet événement permettra de mettre en lumière des jeunes écrivains issus des diasporas, qui ont produit des œuvres littéraires qui abordent la thématique des migrations. Cette rencontre sera également l’occasion de présenter des initiatives qui contribuent à valoriser les réalités des mobilités des diasporas sur le double-espace.

Rendez-vous à la bibliothèque universitaire le jeudi 8 février à 17h pour vivre un moment rare animé par le géographe Abdoul M. Ba. A l’issue de cette rencontre une séance de dédicaces et un moment convivial autour d’un buffet proposé par Grand Paris Sud à l’hôtel de la communauté d’agglomération d’Évry-Courcouronnes.

L’EM FEST 2024

L’EM Fest, Essonne Mali Festival, revient en 2024 pour sa 7ème édition ! Placé sous le parrainage d’Ami Yerewolo, il se tiendra du 19 janvier au 10 février.

Musique, théâtre, cinéma, expositions… le festival réservera une riche programmation d’artistes du Mali et d’Afrique de l’Ouest. Lancé en 2017, dans le cadre de la coopération décentralisée entre l’Essonne et le Mali, l’EM Fest offre la possibilité de découvrir un large éventail de la scène culturelle ouest-africaine, allant des talents reconnus aux jeunes artistes émergents qu’ils soient essonniens ou ouest-africains.

Université d'Évry – Bibliothèque Universitaire, Salle des Lumières 2 rue andré lalande 91025 évry Évry 91000 Essonne Île-de-France