RENCONTRES APULÉE 2023 – COMPAGNIE L’EYGURANDE Mardi 28 novembre, 14h00, 16h30 Université d’Évry – Bibliothèque Universitaire, Salle des Lumières Gratuit / Sur inscription

Femmes, vie, liberté. Ces trois mots sont devenus un slogan universel de résistance, un devenir en acte porté par l’imaginaire de tous ceux et celles qui entrevoient le surgissement d’un après. C’est une insurrection à feu couvert afin que l’espérance garde plus que jamais l’âpre saveur de la vie.

Apulée – du nom de l’écrivain berbère qui inventa le roman au IIe siècle de notre ère – est une revue de littérature et de réflexion internationale centrée sur la Méditerranée, c’est aussi un état d’esprit universaliste, nomade et foncièrement humaniste partagé par des centaines de femmes et d’hommes, poètes, artistes, écrivains et penseurs à travers les cinq continents.

La compagnie l’Eygurande / Théâtre du Coin des Mondes propose, en partenariat avec, L’association Les mots Parleurs, La revue Apulée des éditions Zulma, l’Université d’Évry/Paris Saclay, la Mairie d’Évry-Courcouronnes, la Cité Educative, l’association Circulivres son Bal littéraire Apulée :

PROGRAMME :

De 14h00 à 16h00 : Table ronde « traduire le monde, la traduction ou la culture démultipliée » avec les autrices Cécile Oumhani, Ananda Devi, Isabella Keiser

De 16h30 à 18h30 : Bal littéraire et lectures de textes de la revue Apulée accompagnées par le groupe Azawan, les intervenants et le public avec Yahia Belaskri, Valérie Delbore, Ananda Devi, Hubert Haddad, Isabella Keiser, Jean-Louis Mercuzot, Cécile Oumhani, Philippe Robin et l’association Circulivres

Plus d’infos : https://www.univ-evry.fr/evenements/agenda-des-evenements-vie-etudiante/evenements-culture/rencontres-apulee-2023-compagnie-leygurande.html?q=festival%20apul%C3%A9e&backId=284&cHash=d93e2ecca01d03433d170d56fa629b85

Université d'Évry – Bibliothèque Universitaire, Salle des Lumières 2 rue andré lalande 91025 évry Évry 91000 Essonne Île-de-France

2023-11-28T14:00:00+01:00 – 2023-11-28T16:00:00+01:00

2023-11-28T16:30:00+01:00 – 2023-11-28T18:30:00+01:00

