Rencontre littéraire : Clara Bouveresse Université d’Évry – Bibliothèque Universitaire, Salle des Lumières Évry, 16 octobre 2023, Évry.

Rencontre littéraire : Clara Bouveresse Lundi 16 octobre, 12h30 Université d’Évry – Bibliothèque Universitaire, Salle des Lumières Entrée libre

ENCONTRE ET ÉCHANGES

Clara Bouveresse, historienne de la photographie (laboratoire Synergies Langues Arts Musique) et Mégane Erblang, ingénieure en techniques biologiques (laboratoire de Biologie de l’Exercice pour la Performance et la Santé) seront présentes et animeront une rencontre autour du sommeil.

Clava Bouveresse présentera son ouvrage Photographies au saut du lit publié aux éditions Actes Sud, octobre, 2023, qui rassemble une soixantaine d’images explorant le motif du lit, du XIXe siècle à nos jours et sur comment les photographes abordent-ils le sommeil, les rêves, l’intimité de la chambre à coucher ?

Mégane Erblang, quant à elle, accompagnera le propos et présentera les recherches menées sur le sommeil et la santé, comment bien dormir, les erreurs à éviter et l’impact du café ou des écrans.

PHOTOGRAPHIES AU SAUT DU LIT

Ce livre dessine une histoire de la photographie allongée, invitant à voyager de lit en lit au gré des nuits et des rencontres. Nombre de photographes se sont emparés de ce motif tout à la fois intime et universel, depuis les portraits mortuaires du XIXe siècle jusqu’au lit transformé en néo-bureau pour le télétravail au XXIe siècle. Nouvelle matrice créative, il brouille la frontière entre privé et public, fiction et documentaire.

CLARA BOUVERESSE

Clara Bouveresse est maîtresse de conférences à l’Université d’Évry. Spécialiste de la photographie, commissaire d’exposition et autrice. Elle est membre du laboratoire Synergies Langues Arts Musique.

Clara Bouveresse a mené sa thèse sur l’histoire de l’agence Magnum Photos depuis sa création en 1947. Ce travail lui a permis de publier un livre chez Flammarion « Histoire de l’agence Magnum. L’art d’être photographe » et de construire avec Clément Chéroux une exposition à l’occasion des 70 ans de l’agence à New York en 2017. Ses recherches l’ont amenée à s’interroger sur la faible place des femmes à Magnum et sur leur manque de reconnaissance dans l’histoire de la photographie. Elle a alors décidé de travailler plus spécifiquement sur les femmes photographes, pour faire découvrir leur travail et leur donner de la visibilité.

Plus d’informations : https://www.univ-evry.fr/evenements/

Université d’Évry – Bibliothèque Universitaire, Salle des Lumières 2 rue andré lalande 91025 évry Évry 91000 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://www.univ-evry.fr/evenements/agenda-des-evenements-vie-etudiante/evenements-culture/rencontre-litteraire-clara-bouveresse.html?modeAffichage=week&nweek=42&year=2023&cHash=46de51e99753c4a77f0435 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-16T12:30:00+02:00 – 2023-10-16T13:30:00+02:00

2023-10-16T12:30:00+02:00 – 2023-10-16T13:30:00+02:00

littéraire lecture