Rencontre avec Anne Brochet Jeudi 5 octobre, 15h00, 18h00 Université d’Évry – Bibliothèque Universitaire, Salle des Lumières Gratuit – Sur inscription

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Pour cette journée dédiée au travail d’Anne Brochet, venez découvrir son autofiction Rêve de mouette en présence de la réalisatrice. Dans son film, elle évoque la résilience d’une actrice face aux épreuves de la vie. Rêvant d’une nouvelle vie à Hollywood, les désillusions vont vite la rattraper.

« Rêve de mouette » – 15h00-16h30 – Bibliothèque Universitaire – Salle des lumières

La projection sera suivie d’un échange avec Anne Brochet.

En fin de journée, traverser le pédiluve pour écouter le seule-en-scène Odile et l’eau à la piscine de l’Agora. Une lecture sur l’eau pour partager, ensemble, la passion de la nage.

« Odile et l’eau » – 18h00-19h00 – Piscine de l’Agora

Pour vous assurer une place au bord de l’eau, nous vous invitons à vous préinscrire via le lien ci-dessous.

PRÉSENTATION D’ANNE BROCHET

Anne Brochet est née le 22 novembre 1966 à Amiens (80). Elle se passionne très tôt pour la comédie. L’actrice débute sa carrière au milieu des années 1980. Sur scène et devant la caméra, Anne Brochet est réellement découverte par le grand public, grâce à son rôle de Roxane dans le Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau. En 1991, elle remporte le Prix Romy-Schneider et obtient l’année suivante le césar du meilleur second rôle féminin pour son interprétation dans Tous les matins du monde, d’Alain Corneau. Par la suite, elle incarne de nombreux rôles dans Confessions d’un barjo de Jérôme Boivin (1992), La Chambre des magiciennes de Claude Miller (2000), Histoire de Marie et Julien de Jacques Rivette (2003), Le Hérisson de Mona Achache (2009) et La Rafle de Rose Bosch (2010), etc. Parallèlement au cinéma, Anne Brochet continue sa carrière au théâtre et se lance même dans l’écriture au début des années 2000.

Université d'Évry – Bibliothèque Universitaire, Salle des Lumières 2 rue andré lalande 91025 évry Évry 91000 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T15:00:00+02:00 – 2023-10-05T16:30:00+02:00

2023-10-05T18:00:00+02:00 – 2023-10-05T19:00:00+02:00

