Évry Colloque – Musique et Son dans les médias audiovisuels francophones Université d’Évry – Bibliothèque Universitaire, Salle des Lumières Évry, 19 juin 2023, Évry. Colloque – Musique et Son dans les médias audiovisuels francophones 19 – 21 juin Université d’Évry – Bibliothèque Universitaire, Salle des Lumières Entrée libre Le groupe de recherche Music and Media (MaM) présente pour son 14e congrès annuel organisé en partenariat avec trois universités (Évry Paris-Saclay, Perpignan, Utrecht aux Pays- Bas), un colloque international autour des médias audiovisuels francophones. Du cinéma aux réseaux sociaux en passant par les documentaires, émissions et séries télévisées, le colloque accueillera des chercheuses et chercheurs de 9 pays différents qui mèneront une large réflexion sur la musique et le son dans les médias audiovisuels francophones, ainsi que sur leurs enjeux spécifiques. Plus d’infos : https://www.univ-evry.fr/index.php?id=16834 Université d’Évry – Bibliothèque Universitaire, Salle des Lumières 2 rue andré lalande 91025 évry Évry 91000 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://www.univ-evry.fr/index.php?id=16834 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

