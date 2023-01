Club Agora : prenez part au débat ! Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – Hall, 10 février 2023, Évry-Courcouronnes.

Club Agora : prenez part au débat ! Vendredi 10 février, 12h15 Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – Hall

Entrée libre

Du 7 au 11 février, la Ville d’Évry-Courcouronnes organise la 2e édition du Club Agora avec l’ambition de faire éclore des débats citoyens, au cœur du quotidien, là où on ne les attend pas.

Université d'Évry – Bâtiment Maupertuis – Hall 3 rue du Père André Jarlan – Évry-Courcouronnes

À l’heure où les réseaux sociaux tendent à aspirer toutes les formes d’expressions citoyennes, le Club Agora propose de revenir aux fondamentaux : se rencontrer, s’écouter et confronter ses idées, entre habitants, étudiants et actifs qui fréquentent chaque jour la ville-Préfecture de l’Essonne.

Pour cette nouvelle édition, animée par la journaliste Nora Hamadi, le Club Agora propose d’élever la voix à l’occasion de 4 rencontres-débats et une projection-débat. Le Centre commercial Evry 2, l’Université d’Évry Paris-Saclay et le Théâtre de l’Agora seront investis pour l’événement, afin de donner la parole à tous et à toutes sur des grands sujets d’actualité, sans tabous.

Vendredi 10 février, 12h15-13h35, à l’Université d’Evry Paris-Saclay

Comment retisser le lien entre la police et la population ?

Avec Yamina Aissa Abdi, fondatrice et présidente de l’Association Izzards Attitude Toulouse, Linda Kebbab, représentante du syndicat Unités SGP Police et Slim Ben Achour, avocat.

Plus d’infos : https://evrycourcouronnes.fr/club-agora-prenez-part-aux-debats/



Ville d’Évry-Courcouronnes