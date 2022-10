Festival Apulée : rencontre autour des littératures du monde Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – Hall, 21 octobre 2022, Évry-Courcouronnes.

Festival Apulée : rencontre autour des littératures du monde Vendredi 21 octobre, 14h00 Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – Hall

Entrée libre

Assistez au festival annuel sur les littératures du monde qui mettra en avant d’inépuisables aspirations à la défense des droits humains et à l’engagement poétique pour un monde autre et meilleur.

Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – Hall 3 rue du Père André Jarlan – Évry-Courcouronnes Courcouronnes Évry-Courcouronnes 91080 Essonne Île-de-France

Apulée est une revue de littérature et de réflexion internationale.

C’est aussi un état d’esprit universaliste, nomade et humaniste partagé par des centaines de femmes et d’hommes, poètes, artistes, écrivains et penseurs à travers les cinq continents.

Ce 1er Festival à l’initiative de la Compagnie l’Eygurande, des mots parleurs Bourgogne, des membres de la revue Apulée, des éditions Zulma et organisé en partenariat avec la Ville d’Evry-Courcouronnes, l’Université d’Evry, les maisons de quartiers et l’association locale La Voix Des Jeunes mettra en avant les libertés à travers l’engagement poétique pour un monde autre, meilleur, et ouvert à toutes les altérités.

PROGRAMMATION :

14h : Présentation de Apulée

Dressons le portrait de Apulée, de l’écrivain qui a inspiré le nom de la revue à sa volonté de porter la liberté. Avec la participation de Hubert Haddad, Yahia Belaskri de la revue Apulée, Catherine Pont-Humbert poète et Myriam Gaume Juge-assesseur auprès de la Cour nationale du droit d’asile à Paris.

14h20 : Traduire le monde, table ronde

La traduction ou la culture démultipliée, avec Cecile Oumhani, François-Michel Durazzo, Isabella Keiser.

15h15 : Poètes et artistes de la résistance kurde

Conférence et performance de Delphine Durand, suivie d’un échange/ lecture en Turc et Kurde avec l’association « la Voix des jeunes ».

16h00 : L’épopée de Gilgamesh

Lecture à deux voix avec Abed Azrié et Florient Azoulay de l’œuvre la plus connue de la Mésopotamie antique.

16h45 :Lectures par les intervenants et le public

Accompagnées par 3 musiciens du groupe Azawan, Martin Guerpin (saxo), Kati Didine (Mandole) et Julien Lallier (piano).

19h00 : Cocktail de clôture



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-21T14:00:00+02:00

2022-10-21T20:00:00+02:00

JLMercuzot