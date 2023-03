« Chiche ! On Clashe les Clichés ! » – Collectif Sangs Mêlés Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – Amphi 300 Évry-Courcouronnes Catégories d’Évènement: Essonne

« Chiche ! On Clashe les Clichés ! » – Collectif Sangs Mêlés Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – Amphi 300, 20 mars 2023, Évry-Courcouronnes. « Chiche ! On Clashe les Clichés ! » – Collectif Sangs Mêlés Lundi 20 mars, 12h00 Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – Amphi 300 Entrée libre Les tornades Francine, Pénélope et Zoé vous offrent le Grand Méchant Show des Zôtesses pour dézinguer – avec une férocité joyeuse – tous les stéréotypes de genre qui assignent à des rôles réducteurs et pourrissent la vie.

Dans ce spectacle survitaminé, retrouvez les Zôtesses qui invitent les clichés sur scène dans des situations aussi graves qu’absurdes. Entre tubes des années 80, chorégraphies endiablées et saynètes tendres et acides, les comédiennes vous proposent de secouer les habitudes et dépoussiérer les certitudes. Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – Amphi 300 3 rue du Père André Jarlan – Évry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes 91025 Évry Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@univ-evry.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T12:00:00+01:00 – 2023-03-20T13:15:00+01:00 théâtre pièce ©Collectif Sangs-Mêlés

