Concert – parcours artistique et culturel / musique baroque espagnole Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – Amphi 300, 17 mars 2023, Évry-Courcouronnes. Concert – parcours artistique et culturel / musique baroque espagnole Vendredi 17 mars, 15h00 Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – Amphi 300 Entrée libre Après de multiples concerts en France et en Europe, l’Ensemble El Sol nous fait l’honneur d’être présent sur le campus de l’Université d’Evry. Il s’agit d’un ensemble de musique baroque dédié à la musique espagnole et sud-américaine des XVIIème et XVIIIème siècles , l’ensemble a pour vocation de valoriser ce répertoire passionnant, pourtant tombé dans l’oubli.

Accompagné par le Choeur des étudiants de l'Université d'Évry, venez assister à un concert solaire !

2023-03-17T15:00:00+01:00 – 2023-03-17T17:00:00+01:00

