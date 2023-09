Assises de la Culture scientifique et technique 2023 Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis, amphi 150 Évry-Courcouronnes Catégories d’Évènement: Essonne

Évry-Courcouronnes Assises de la Culture scientifique et technique 2023 Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis, amphi 150 Évry-Courcouronnes, 19 octobre 2023, Évry-Courcouronnes. Assises de la Culture scientifique et technique 2023 Jeudi 19 octobre, 09h00 Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis, amphi 150 Sur inscription L’association Planète Sciences, en partenariat avec l’agglomération de Grand Paris Sud, Évry-Courcouronnes, ville membre du réseau mondial des Villes Apprenantes Unesco, et l’Université d’Évry – Paris-Saclay, a le plaisir de vous convier aux Premières Assises de la Culture scientifique et technique du territoire de Grand Paris Sud. LA CULTURE SCIENTIFIQUE POUR TOUS, PARTOUT, TOUT LE TEMPS … ET COMMENT ?

Les Assises seront l’occasion de réfléchir ensemble aux enjeux et aux défis de la culture scientifique, de partager les bonnes pratiques et les expériences mais aussi de renforcer les liens entre les différents acteurs du domaine.

Elles sont organisées cette année dans le cadre de la Fête de la Science 2023. Ne manquez pas cette occasion de contribuer au développement de cette thématique essentielle pour notre société ! Acteurs de la Culture scientifique et technique, de l’Éducation Nationale et de l’éducation populaire, associations, collectivités territoriales, musées, centres de recherche, établissements scolaires, universités, grandes écoles ou industriels, rendez-vous dès 9h pour commencer à répondre à cette problématique. Plus d’information : https://www.planete-sciences.org/national/2023/07/26/4451/ Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis, amphi 150 3 rue du père André Jarlan – Évry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes 91080 Courcouronnes Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1M4efOjjVNn6-sGXno1pReRZ3ZK1lwu7nrx-q5Ki4G5gYIA/viewform »}] [{« link »: « https://www.planete-sciences.org/national/2023/07/26/4451/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

