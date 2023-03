Semaine internationale contre le racisme et l’antisémistisme Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis, amphi 150 Évry-Courcouronnes Catégories d’Évènement: Essonne

Semaine internationale contre le racisme et l’antisémistisme Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis, amphi 150, 22 mars 2023, Évry-Courcouronnes. Semaine internationale contre le racisme et l’antisémistisme Mercredi 22 mars, 09h00 Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis, amphi 150 Entrée libre Le 11 septembre 1942, près de 600 juifs du nord de la France sont raflés et réunis dans une gare de marchandise à Lille. 23 cheminots vont alors, au péril de leur vie, déjouer l’étroite surveillance des Allemands pour petit à petit faire sortir de la gare puis mettre en sûreté une quarantaine de personnes arrêtées, dont la plupart sont des enfants. Cet épisode est méconnu il s’agit pourtant en Europe d’un des plus grands sauvetages de Juifs en partance pour Auschwitz. La projection du documentaire (52′) « Sauvons les enfants » est suivie d’une rencontre avec les co-auteurs, la documentaliste Catherine Bernstein et l’historien Grégory Célerse, modéré par le politologue Olivier Le Cour Grandmaison. Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis, amphi 150 3 rue du père André Jarlan – Évry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes 91080 Courcouronnes Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@univ-evry.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

