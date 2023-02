Séminaire Fédérer et développer la recherche sur l’éducation dans Paris-Saclay – Saison 2 – Séance 2/4 Université d’Evry, Bâtiment 1ers Cycles, Salle PCY Évry Catégories d’Évènement: Essonne

Évry

Séminaire Fédérer et développer la recherche sur l’éducation dans Paris-Saclay – Saison 2 – Séance 2/4 Université d’Evry, Bâtiment 1ers Cycles, Salle PCY, 10 mai 2023, Évry. Séminaire Fédérer et développer la recherche sur l’éducation dans Paris-Saclay – Saison 2 – Séance 2/4 Mercredi 10 mai, 14h00 Université d’Evry, Bâtiment 1ers Cycles, Salle PCY

Entrée libre sur inscription

Concepts clefs de l’éducation redéfinis par rapport aux acteurs, territoires, perspectives pluri et interdisciplinarité scientifiques : histoire, sociologie, psychologie, didactique des laboratoires Université d’Evry, Bâtiment 1ers Cycles, Salle PCY iDHES, Salle PCY, Bât 1ers cycles, UEVE – 15 Rue A Lallande, Evry-Courcouronnes Évry 91000 Essonne Île-de-France Formateurs et formations Chercheurs de GHDSO-EST / iDHES Les premières Ecoles Royales Vétérinaires et la création d’une identité de corps au XVIIIe siècle • Delphine Berdah et Claude Bourgelat)

Les préparateurs des cours de chimie, formateurs recherchés par les élèves mais invisibles dans les institutions (XIXe siècle) • Pia Henaff-Pineau, Sophie Michel, Gilles Uhlrich et Dominique Charrier

Se former aux mathématiques du hasard (1919-1939) : Probabilités et statistiques dans les facultés des sciences en France • Matthias Clery

Les formations à la relation pédagogique en France : L’émergence d’une grammaire relationnelle, fin XXe-début XXIe siècle • Natacha Dangouloff

Professionnalité des enseignants d’EPS et ergonomie des dispositifs de formation continue depuis les années 2000 : Quelle prise en compte de la prescription institutionnelle par les formateurs ? • Vincent Cano

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T14:00:00+02:00

2023-05-10T17:00:00+02:00 MSH Paris-Saclay

Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Évry Autres Lieu Université d'Evry, Bâtiment 1ers Cycles, Salle PCY Adresse iDHES, Salle PCY, Bât 1ers cycles, UEVE - 15 Rue A Lallande, Evry-Courcouronnes Ville Évry lieuville Université d'Evry, Bâtiment 1ers Cycles, Salle PCY Évry Departement Essonne

Université d'Evry, Bâtiment 1ers Cycles, Salle PCY Évry Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/evry/

Séminaire Fédérer et développer la recherche sur l’éducation dans Paris-Saclay – Saison 2 – Séance 2/4 Université d’Evry, Bâtiment 1ers Cycles, Salle PCY 2023-05-10 was last modified: by Séminaire Fédérer et développer la recherche sur l’éducation dans Paris-Saclay – Saison 2 – Séance 2/4 Université d’Evry, Bâtiment 1ers Cycles, Salle PCY Université d'Evry, Bâtiment 1ers Cycles, Salle PCY 10 mai 2023 Bâtiment 1ers Cycles Évry Salle PCY Évry Université d'Evry

Évry Essonne