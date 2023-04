Concert/lecture : Marie-Galante de Kurt Weill Université d’Évry – Bâtiment 1ers Cycles Évry Catégories d’Évènement: Essonne

Concert/lecture : Marie-Galante de Kurt Weill Université d’Évry – Bâtiment 1ers Cycles, 12 avril 2023, Évry. Concert/lecture : Marie-Galante de Kurt Weill Mercredi 12 avril, 14h00 Université d’Évry – Bâtiment 1ers Cycles Entrée libre – Gratuit Cet opéra sur le drame de l’exil suit la destinée d’une femme embarquée de force au Panama pour y être prostituée.

Une partie de la musique originale ayant été perdue ainsi que le script de l’adaptation du roman de Jacques Deval, dont est issue cette comédie musicale, les étudiants (issus des licences en arts du spectacle et du master enseignement et pratiques musicales du département des arts et musique) ont travaillé avec l’aide de leurs enseignants dans la reconstitution de ces morceaux du scénario, sur la base d’articles critiques publiés à l’époque. Ainsi, une nouvelle adaptation du roman a été réalisée, et les parties musicales ont été intégralement réorchestrées ainsi que l’interprétation des textes pour une formation au plus proche de la création originale.

Rendez-vous dans le parking souterrain de l’université pour découvrir ce spectacle dont l’atmosphère correspond à celle de la comédie musicale de l’époque ! Université d’Évry – Bâtiment 1ers Cycles 1 rue Pierre Bérégovoy – 91000 Évry-Courcouronnes Évry 91000 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@univ-evry.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

