CONCERT-LECTURE : 1984 DE GEORGE ORWELL Mercredi 29 novembre, 12h00 Université d’Évry – Bâtiment 1ers Cycles – Amphi audio Gratuit / Sur inscription

L’œuvre visionnaire de l’auteur a prédit de nombreux aspects troublants de notre société actuelle, et cette performance vous donnera l’occasion de plonger au cœur de son monde dystopique.

Vous serez transporté dans l’année 1984, où la pensée est contrôlée, la vérité est altérée et la rébellion est un acte de courage. Notre concert-lecture vous transportera dans ce monde complexe et sombre où la littérature et la musique se fondent pour créer une expérience intellectuelle et émotionnelle mémorable.

Vous serez captivé par la puissance des récits et des mélodies, vous plongeant plus profondément encore dans les thèmes et les dilemmes présentés par l’œuvre de George Orwell.

GEORGE ORWELL, UN ÉCRIVAIN VISIONNAIRE

George Orwell, de son vrai nom Eric Arthur Blair, était un écrivain britannique du XXe siècle. Né en 1903 en Inde britannique, son expérience en tant que policier en Birmanie et son vécu de sans-abri à Paris et à Londres ont influencé sa vision du monde.

Orwell est célèbre pour ses œuvres dystopiques, dont « 1984 », un roman visionnaire sur la répression et la manipulation. Il était également l’auteur de « La Ferme des animaux », une allégorie politique.

Sa capacité à anticiper les problèmes sociaux et politiques en a fait un écrivain engagé, dont les idées continuent de résonner aujourd’hui.

VENEZ DÉCOUVRIR SON UNIVERS À TRAVERS LE CONCERT-LECTURE DE « 1984 ».

Université d'Évry – Bâtiment 1ers Cycles – Amphi audio 1 rue Pierre Bérégovoy – 91025 Évry-Courcouronnes Évry 91000 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T12:00:00+01:00 – 2023-11-29T13:30:00+01:00

lecture musique