Évry « OSONS LE PLAISIR ! » – Compagnie Quartet Buccal Université d’Évry – Bâtiment 1ers Cycles – Amphi audio Évry, 6 novembre 2023, Évry. « OSONS LE PLAISIR ! » – Compagnie Quartet Buccal Lundi 6 novembre, 13h15 Université d’Évry – Bâtiment 1ers Cycles – Amphi audio Gratuit / Sur inscription Les chanteuses du Quartet Buccal mettent en lumière la sexualité féminine en l’abordant avec humour à travers une forme artistique légère. En jouant avec des images d’archives des années 50 à 70, dont le scénario a été détourné avec force, prouesses vocales et dialogues en tout genre, elles piétinent avec dérision les clichés sexistes qui nous imprègnent, et traversent les époques. Ce spectacle-conférence, se conclura par un échange entre le public et les artistes. Un événement proposé par le pôle Arts & Culture de l’Université d’Évry dans le cadre de la 10ème édition du Festival La Science de l’Art organisé par le Collectif pour la Culture en Essonne.

Plus d'infos : https://www.univ-evry.fr/evenements/agenda-des-evenements-vie-etudiante/evenements-culture/osons-le-plaisir-compagnie-quartet-buccal.html?q=osons&backId=284&cHash=ac459cef79f76749c50732f5e5327c0a

Université d'Évry – Bâtiment 1ers Cycles – Amphi audio
1 rue Pierre Bérégovoy – 91025 Évry-Courcouronnes
Évry 91000 Essonne Île-de-France

