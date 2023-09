Cet évènement est passé Ateliers de musique à l’Université d’Évry Université d’Évry – Bâtiment 1ers Cycles – Amphi audio Évry Catégories d’Évènement: Essonne

Gratuits, ouverts à tous et sans prérequis. SINGING POP Chorale de musique pop

Les jeudis, de 13h à 14h

Rejoignez la chorale de l’université ! Avec un répertoire axé sur les musiques actuelles, notamment « pop », venez donner votre voix pour former un ensemble dans une ambiance chaleureuse. La pratique du chant choral ne nécessite pas de prérequis. Lieu : Amphi audio (1ers Cycles) BATUCADA Percussions brésiliennes

Les mardis, de 13h à 14h

Venez jouer et danser les rythmes du Brésil ! Née à Rio de Janeiro au début du XXe siècle, la batucada est un genre de musique à base d’instruments traditionnels du Brésil. Les instruments (en général des percussions) constituent une bateria. Les percussionnistes sont appelés les batuqueiros. Le mélange de trois cultures : africaine portugaise et indienne, ont donné au Brésil une identité culturelle spécifique, cette musique est imprégnée par l’apport des rythmes des esclaves d’Afrique noire. Aucun prérequis pour participer à cet atelier. Lieu : Amphi audio (1ers Cycles) STEELDRUM Tambours d’acier Les jeudis, de 13h15 à 14h15 Fabriqué à partir d’un baril de pétrole qui après avoir été embouti et façonné par martelage est accordé pour obtenir les différentes notes de l’instrument, le Steeldrum ou Steelpan est un instrument de percussion mélodique de la famille des Idiophones originaire de Trinidad & Tobago. L’orchestre composé de ces percussions originaires des Caraïbes forme un orchestre appelé « Steelband ». Aucun prérequis pour participer à cet atelier. Lieu : Salle de musique (1ers Cycles) Université d’Évry – Bâtiment 1ers Cycles – Amphi audio 1 rue Pierre Bérégovoy – 91025 Évry-Courcouronnes Évry 91000 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@univ-evry.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

