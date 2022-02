Université d’été de l’animal Pleugueneuc, 26 août 2022, Pleugueneuc.

Université d’été de l’animal Pleugueneuc

2022-08-26 10:00:00 – 2022-08-28

Pleugueneuc Ille-et-Vilaine

Pour la 6e année consécutive, le château et parc animalier de La Bourbansais accueille l’Université d’été de l’animal. Orchestrée par Yolaine de La Bigne, journaliste, auteure et fondatrice du site L’animal et l’homme.

Billetterie de l’événement donnant accès au Parc Zoologique et ses jardins, ainsi qu’aux différentes conférences.

Pour la 6e année consécutive, le château et parc animalier de La Bourbansais accueille l’Université d’été de l’animal. Orchestrée par Yolaine de La Bigne, journaliste, auteure et fondatrice du site L’animal et l’homme.

Billetterie de l’événement donnant accès au Parc Zoologique et ses jardins, ainsi qu’aux différentes conférences.

Pleugueneuc

dernière mise à jour : 2022-02-13 par