Université d’été à Dakar Maison de la Presse, 30 mai 2022, Dakar.

du lundi 30 mai au samedi 4 juin à Maison de la Presse

L’Université d’été “Le numérique au service de la société et du développement” s’insère dans un projet plus large visant à encourager la formation commune des étudiants africains et européens par une équipe pluriculturelle et à soutenir la recherche de haut niveau sur les questions liées au numérique. Aussi, en marge du cours d’été, un Colloque international est organisé en lien avec l’un des thèmes du cours. Le projet est co-porté par des institutions françaises et sénégalaises et est orienté vers les échanges sous forme de conférences (matin) et d’ateliers pratiques (après-midi). L’objectif de l’université d’été est de former des spécialistes africains et européens ainsi que d’encourager le développement d’une culture francophone en droit et régulation du numérique. Porté par l’UGB et l’Idest (Université Paris-Saclay), le cours d’été est à terme appelé à prendre de l’ampleur et devenir un master. Un certificat de l’Université Paris-Saclay et de l’UGB sera délivré à l’issue de l’université d’été. **Pour plus d’informations :** [**[https://idest-paris.com/enseignement/universite-ete-dakar/](https://idest-paris.com/enseignement/universite-ete-dakar/)**](https://idest-paris.com/enseignement/universite-ete-dakar/) _L’université d’été est ouverte aux étudiantes et étudiants de M1 et M2 en droit, en sciences politiques,en sciences économiques, sciences de l’information ou toute autre discipline en lien avec le sujet._ _Elle peut également être suivie par des professionnels._ _Les frais d’inscription s’élèvent à 100 € pour les individuels, et à 200€ pour les organisations et lesentreprises (tarif de lancement)._ _Les frais de logement et de déplacement sont à la charge des participantes et des participants._ _Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 mars pour les candidatures européennes et jusqu’au 15 mai pour les candidatures africaines._ _Pour déposer une candidature, envoyez votre lettre de motivation (2 pages maximum) au format PDF à_ [_[numafrique@idest-paris.com](mailto:numafrique@idest-paris.com)_](mailto:numafrique@idest-paris.com)

Maison de la Presse Rue 5 angle Dakar Commune de HLM



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

