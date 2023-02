BeeFor Festival Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – Maison de l’étudiant Martan Pan Guyancourt Catégories d’Évènement: Guyancourt

BeeFor Festival Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – Maison de l’étudiant Martan Pan, 31 mars 2023, Guyancourt. BeeFor Festival Vendredi 31 mars, 11h00 Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – Maison de l’étudiant Martan Pan

Entrée libre

Le festival qui met la musique au service de la cause des abeilles : Concerts (classique, rap, éléctro) et ateliers avec des apiculteurs Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – Maison de l’étudiant Martan Pan 1 allée de l’Astronomie – Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France A l’occasion de la journée de l’environnement, le festival BeeFor organise une journée alliant musique et abeilles !

Le BeeFor Festival s’inscrit dans une volonté de transmission, de partage et de prise de conscience collective du rôle primordial que jouent les abeilles dans l’équilibre de la biodiversité.

Au programme de cette journée : ateliers découverte de l’apiculture et conférences, rythmés par des concerts de musique classique, de rap et de musique électronique.

L’événement se déroulera à la Maison de l’étudiant de Saint-Quentin-en-Yvelines, le 31 mars 2023 et clôturera la semaine de l’environnement organisée par l’UVSQ.

2023-03-31T11:00:00+02:00

2023-03-31T20:30:00+02:00

