Atelier d’écriture libre Université de Tours – site des Tanneurs Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours

Atelier d’écriture libre Université de Tours – site des Tanneurs, 20 mars 2023, Tours. Atelier d’écriture libre 20 – 24 mars Université de Tours – site des Tanneurs

La participation sera libre, il faudra prévoir assez de supports pour accueillir les productions, mais ils peuvent être ajoutés au fur et à mesure selon le succès de l’évènement

Dis-moi Dix mots handicap moteur;handicap psychique;handicap auditif;handicap intellectuel mi;pi;hi;ii Université de Tours – site des Tanneurs 3 rue des Tanneurs 37000 Tours Vieux Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire L’évènement va se dérouler en deux temps : il y aura tout d’abord un temps de travail où les étudiants du CUEFEE vont choisir 10 mots selon le thème de l’année ; ensuite, ces mots seront affichés au sein d’un ou plusieurs sites de l’Université sur une affiche, avec à côté des supports pour que les étudiants puissent proposer une production écrite libre par rapport à un des mots.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T08:00:00+01:00

2023-03-24T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Université de Tours - site des Tanneurs Adresse 3 rue des Tanneurs 37000 Tours Vieux Tours Ville Tours lieuville Université de Tours - site des Tanneurs Tours Departement Indre-et-Loire

Université de Tours - site des Tanneurs Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Atelier d’écriture libre Université de Tours – site des Tanneurs 2023-03-20 was last modified: by Atelier d’écriture libre Université de Tours – site des Tanneurs Université de Tours - site des Tanneurs 20 mars 2023 Tours Université de Tours - site des Tanneurs Tours

Tours Indre-et-Loire