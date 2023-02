Atelier d’écriture d’expression libre Université de Tours – site des Tanneurs Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours

Atelier d'écriture d'expression libre 21 – 23 février Université de Tours – site des Tanneurs

Entrée libre et libre expression

Dis-moi Dix mots handicap intellectuel;handicap moteur;handicap psychique;handicap auditif ii;mi;pi;hi Université de Tours – site des Tanneurs 3 rue des Tanneurs 37000 Tours Vieux Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Venez vous exprimer!

De grands panneaux sont imprimés, aux couleurs de l’événement « Dis-moi dix mots », et répartis sur tout le site des Tanneurs, invitant toutes les étudiantes et tous les étudiants du site (faculté Lettres et Langues et faculté Arts et sciences humaines), étrangers, français ou francophones, à écrire un texte, une phrase, une poésie, une citation, une réflexion, … à partir d’un mot (ou de plusieurs). Tous les écrits sont épinglés sur de grandes grilles disposées à plusieurs endroits du site ou déposés dans la boîte à idées du CUEFEE.

