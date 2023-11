Journées hongroises à Tours Université de Tours, Faculté de lettres & langues Tours, 13 novembre 2023, Tours.

Journées hongroises à Tours 13 – 15 novembre Université de Tours, Faculté de lettres & langues Entrée libre

Journées hongroises à Tours, organisées par l’Institut Liszt Paris, dans le cadre de la Semaine de l’interculturalité de l’université de Tours (13-17 novembre)

Organisée par le Département des Langues Etrangères Appliquées de l’université de Tours, la Semaine de l’Interculturalité est une manifestation annuelle qui comprend plus de 30 événements des natures les plus variées : concerts, performances, ateliers, conférences, escape games, projections-débats, simulations, concours de créativité de toute sorte, soirées tombola, initiation aux langues ou aux pratiques culturelles des pays étrangers (calligraphie chinoise, récitation des limericks, etc.). Quelle qu’en soit la forme, tous les événements qui font partie de la programmation de la Semaine cherchent à faire découvrir les facettes d’une culture étrangère ou à mettre en lumière l’apport de l’hybridation des traditions de différents pays aux démarches créatives personnelles d’artistes, intellectuels, scientifiques. Visant à offrir aux étudiants une ouverture vers une pratique qu’ils méconnaissent ou ignorent, tous les événements de la Semaine de l’Interculturalité doivent avoir lieu dans les locaux de l’Université de Tours (site des Tanneurs), s’intégrer dans les formes de vie étudiante et chercher à engager un dialogue autour de l’apport de l’interculturalité dans les divers domaines de la vie sociale : l’art, l’économie, la philosophie, la science, la politique.

Au programme :

13 novembre à 14h30 – Initiation à la langue hongroise par Orsolya Karinthi-Rébay

14 novembre à 11h – rencontre de S.E.M. Georges Habsbourg-Lorraine, ambassadeur de Hongrie en France, avec les étudiants (Salle des actes, Université de Tours)

15 novembre à 16h30 – Projection du film Corps et âme d’Ildikó Enyedi, présenté par Joël Chapron, spécialiste des cinématographies d’Europe de l’Est, chercheur associé de l’université d’Avignon

Corps et âme

Mária, nouvelle responsable du contrôle de qualité et Endre, directeur financier de la même entreprise, vivent chaque nuit un rêve partagé, sous la forme d’un cerf et d’une biche qui lient connaissance dans un paysage enneigé. Lorsqu’ils découvrent ce fait extraordinaire, ils tentent de trouver dans la vie réelle le même amour que celui qui les unit la nuit sous une autre apparence…

ℹ️Entrée libre

ℹ️Plus d’informations : https://lettres.univ-tours.fr/version-francaise/departements/l-e-a/semaine-de-linterculturalite

️13 novembre – 15 novembre, 2023

Université de Tours, Faculté de lettres & langues; 3 Rue des Tanneurs, 37000 Tours

Université de Tours, Faculté de lettres & langues 3 Rue des Tanneurs, 37000 Tours Tours 37000 Vieux Tours Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« link »: « https://lettres.univ-tours.fr/version-francaise/departements/l-e-a/semaine-de-linterculturalite »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-13T14:30:00+01:00 – 2023-11-13T16:00:00+01:00

2023-11-15T16:30:00+01:00 – 2023-11-15T19:30:00+01:00

Tours Instituthongrois