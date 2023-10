Workshop méthodologique Université de Rennes Rennes, 13 novembre 2023, Rennes.

Workshop méthodologique Lundi 13 novembre, 09h00 Université de Rennes Présidence de l’Université de Rennes, rue du Thabor (club 2, club 3, salle du conseil).

Les pôles ORN & CIR du CREM s’associent pour organiser une journée autour des dernières avancées en matière de méthodologies de recherche.

Les interventions seront orientées autour des analyses systématiques de littérature et les analyses bibliométriques, avec Christophe BENAVANT (Université Paris Dauphine), Damien BELVEZE et Laurent JONCHERE (Université de Rennes).

Cette journée est ouverte à toutes et tous, membres permanents, membres associés et doctorants.

Programme

9H : Accueil café & introduction de la journée

9H30 -12H : Intervention de Damien Belveze et Laurent Jonchère

12H-13H15 : Buffet déjeunatoire

13H15 -14H : Café & thé gourmand / échange entre collègues

14H-16H30 : Intervention de Christophe Bénavent

Université de Rennes 2 rue du Thabor Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

2023-11-13T09:00:00+01:00 – 2023-11-13T16:30:00+01:00

