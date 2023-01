Quels climats pour les générations futures ? Université de Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Quels climats pour les générations futures ? Université de Rennes, 25 janvier 2023, Rennes. Quels climats pour les générations futures ? Mercredi 25 janvier, 17h00 Université de Rennes Conférence organisée par les étudiant-es du Master 2 Biodiversité-Ecologie-Evolution du parcours Environnement-Droit Université de Rennes Amphi C, campus de beaulieu, Avenue du général Leclerc, 35042 Rennes CEDEX Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine Bretagne Un évènement avec Patrice Dumas (CIRAD) et Harold Levrel (AgroParisTech)

