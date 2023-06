Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Midi des Collections Université de Rennes / Campus de Beaulieu Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Midi des Collections Université de Rennes / Campus de Beaulieu Rennes, 9 novembre 2023, Rennes. Midi des Collections Jeudi 9 novembre, 12h00 Université de Rennes / Campus de Beaulieu Midi des Cillections Visites en accès libre de 12h à 14h, dans la limite de la jauge

– Galerie de zoologie / Rdv bât 3

– Serre botanique / Rdv bât 37

– Galerie des instruments scientifiques / Rdv bât 6

– Toiles de Mathurin Méheut et Yvonne-Jean Haffen / Rdv bât 5 ► Jeudi 9 novembre de 12h à 14h

Gratuit / Plan d’accès : https://bit.ly/PlanCollections > Découvrir le patrimoine de l’Université de Rennes 1 Université de Rennes / Campus de Beaulieu 263 avenue du général Leclerc, Rennes Rennes 35042 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://bit.ly/PlanCollections »}, {« link »: « https://culture.univ-rennes1.fr/le-patrimoine-universitaire »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T12:00:00+01:00 – 2023-11-09T14:00:00+01:00

2023-11-09T12:00:00+01:00 – 2023-11-09T14:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Université de Rennes / Campus de Beaulieu Adresse 263 avenue du général Leclerc, Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Université de Rennes / Campus de Beaulieu Rennes

Université de Rennes / Campus de Beaulieu Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Midi des Collections Université de Rennes / Campus de Beaulieu Rennes 2023-11-09 was last modified: by Midi des Collections Université de Rennes / Campus de Beaulieu Rennes Université de Rennes / Campus de Beaulieu Rennes 9 novembre 2023