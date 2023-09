Visites libres des collections de l’Université de Rennes (campus Beaulieu) Université de Rennes – Campus de Baulieu Rennes, 16 septembre 2023, Rennes.

Dans le cadre de la Journée européenne du Patrimoine, venez découvrir les collections scientifiques, techniques et artistiques de l’Université de Rennes. Constituées de la Révolution Française à nos jours, elles constituent l’une des plus belles collections universitaires de France et sont encore utilisées aujourd’hui pour l’enseignement et la recherche.

Pour découvrir ces collections, nous proposons deux types de visite :

• des visites guidées sur réservation obligatoire (durée de la visite : 45min) à 13h30 et 14h45 : la galerie de zoologie, la galerie d’instruments scientifiques anciens et contemporains, les peintures de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen

Réservation : https://www.billetweb.fr/visites-journee-du-patrimoine-2023

• des visites libres sans commentaire sans réservation dans la limite des places disponibles en continues de 16h à 19h (durée de la visite : à votre guise ! au regard de la file d’attente indépendante de notre volonté) : la galerie de zoologie, la galerie d’instruments scientifiques anciens et contemporains, le musée de géologie et les peintures de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen, le Breizh Arboretum, le patrimoine artistique : un musée à ciel ouvert.

Dans les deux cas, le lieu de rendez-vous se situe à l’accueil (bâtiment 1), campus de Beaulieu, 263 avenue du Général Leclerc, 35 000 Rennes.

Métro B : arrêt Beaulieu / Université ; Bus C4, C6 : arrêt Tournebride.

Pour plus d’information sur les collections de l’Université de Rennes :

_[https://culture.univ-rennes.fr/le-patrimoine-universitaire_](https://culture.univ-rennes.fr/le-patrimoine-universitaire_](https://culture.univ-rennes.fr/le-patrimoine-universitaire))

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

UniversiteRennes_galerie-zoo ©G.Julien