Semaine étudiante de la réduction des déchets Université de Rennes 1, 19 novembre 2022, Rennes. Semaine étudiante de la réduction des déchets 19 – 27 novembre Université de Rennes 1 3ème édition de la semaine étudiante de la réduction des déchets Université de Rennes 1 2, rue du Thabor, 35065 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://forms.gle/9Yi5F2kKn1vULfVj9 »}] Samedi 19 novembre : Rennes (lieu et horaires à venir) Clean walk et clean river organisées par les associations étudiantes de l’IGR-IAE , Martolod et ColibrIGR Mardi 22 novembre : Campus de Beaulieu – Hall des associations / bâtiment 43 De 14h à 15h30 : Table ronde ouverte à tous et à toutes sur la fast-fashion (« Des vêtements à n’importe quel prix ? ») organisée par Ethique sur l’étiquette et Zero Waste Pays de Rennes. Participants : Le Relais, Fripe Tonik, Ethique sur l’Etiquette et de Zéro Waste pays de Rennes Mardi 22 novembre : Campus de Beaulieu Exercice de physique thématisé sur la réduction des déchets proposé par l’association étudiante Des Sciences et des Cartes de l’UFR SPM dans le cadre de leurs activités de tutorat et de soutien. De 18h à 21h : Atelier Fresque du Climat proposé par l’association étudiante La Palme de l’ISTIC – UFR Informatique et Electronique

Inscriptions : https://forms.gle/9Yi5F2kKn1vULfVj9 Mercredi 23 novembre : Campus de Beaulieu – Hall des associations / bâtiment 43 De 12h à 17h30 : Armoire des étudiant·e·s (vide-dressing solidaire) organisée par des étudiant·e·s de l’ESIR De 17h à 19h : Permanence de l’association étudiante Récup’Campus – espace de gratuité

Mercredi 23 novembre : Campus Centre (lieu à venir) De 11h30 à 14h30 : Stand de sensibilisation au tri et à la réduction des déchets par les médiateurs de la Direction des déchets et des réseaux d’énergie de Rennes Métropole De 11h30 à 14h30 : Stand de sensibilisation aux économies d’eau par les ambassadrices de l’Eau du bassin rennais

Jeudi 24 novembre – Campus de Beaulieu – Hall des associations / bâtiment 43 De 11h30 à 14h30 : Stand de sensibilisation au tri et à la réduction des déchets par les médiateurs de la Direction des déchets et des réseaux d’énergie de Rennes Métropole De 11h30 à 14h30 : Vente de gourdes de l’association étudiante APIMED à 2 € (projet co-financé par le FSDIE Rennes1) Vendredi 25 novembre – Campus Santé (lieu à venir) De 11h30 à 14h30 : Stand de sensibilisation au tri et à la réduction des déchets par les médiateurs de la Direction des déchets et des réseaux d’énergie de Rennes Métropole De 11h30 à 14h30 : Stand de sensibilisation aux économies d’eau par les ambassadrices de l’Eau du bassin rennais Et tout au long de la semaine Exposition sur la fast fashion « Des vêtements à n’importe quel prix ? » organisée par l’association Ethique sur Etiquette et Zero Waste Pays de Rennes dans le hall des associations – bâtiment 43, sur le campus de Beaulieu.

